Clarke en Chapple overtuigend naar finale 800 meter op EK

APELDOORN (ANP) - Ryan Clarke en Samuel Chapple zijn allebei door naar de finale van de 800 meter op EK indooratletiek in Apeldoorn. Clarke won in Omnisport de eerste heat in de halve finales, Chapple kwalificeerde zich door tweede te worden in de andere halve finale. De finale is zondag.

Vooral Clarke werkte in Omnisport een sterke race af. De atleet uit Castricum liep steeds attent mee voorin, liet zich niet wegduwen in het gedrang en haalde met een krachtige eindsprint vlak voor de finish de Spanjaard Elvín Josué Canales in. Clarke won in een persoonlijk record van 1.45,65. Chapple wachtte in zijn race tot de laatste 100 meter om aan te zetten. Hij sprintte naar de tweede plaats in 1.45,86 achter de Belg Eliott Crestan.

Chapple heeft deze winter een opmerkelijke opmars gemaakt op de middenafstand. De Haagse hardloper verbeterde de Nederlandse records op drie afstanden: de 800, de 1000 en de 1500 meter. Hij was na zijn race bijna uitzinnig van vreugde en omhelsde zo'n beetje zijn hele familie. "Ik laat een lange blessureperiode achter me. Het was een ontlading", zei hij na zijn race. "Ik voerde mijn race perfect uit, ik had vleugels op de laatste 100 meter."

Lopers

Hij liep in een race met zeven anderen. "Er waren lopers toegevoegd. Ik was best gespannen en bang voor een valpartij op de eerste 100 meter. Het was ook dringen, maar het ging goed. We staan met twee Nederlanders in de finale, dat is geweldig. En een medaille is mogelijk."

Clarke was afgelopen zomer actief op de Olympische Spelen van Parijs. Daar liep hij een persoonlijk record op de 800 meter van 1.44,70, maar die tijd was niet goed genoeg voor een plek in de halve finales. Hij verkeert in Omnisport in de vorm van zijn leven. Clarke won vrijdag ook al overtuigend zijn race in de series. "Tactisch loop ik hier beter dan ooit. Ik maakte ook nu steeds de goede keuzes: haalde foutloos binnendoor en buitenom in. Ik had niet veel zelfvertrouwen toen ik het toernooi inging, maar ik heb dat met twee overwinningen wel goedgemaakt."