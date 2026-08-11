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Afrifa sprint naar finale 100 meter op EK atletiek in Birmingham

Sport
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 22:08
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BIRMINGHAM (ANP) - Elvis Afrifa heeft zich geplaatst voor de finale van de 100 meter op de EK atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter kwam in zijn heat van de halve finales als tweede over de finish in een tijd van 10,25 seconden. Die klassering betekende een directe doorgang naar de eindstrijd van het koningsnummer later dinsdagavond (22.47 uur Nederlandse tijd). De Italiaanse titelverdediger Marcell Jacobs was wel duidelijk sneller met 10,08.
Taymir Burnet haalde de finale niet. De 33-jarige routinier kwam in zijn heat als achtste en laatste over de meet in 10,55. Hij bleek een liesblessure te hebben opgelopen.
Afrifa kan zich opmaken voor zijn eerste grote individuele finale outdoor. Hij maakte samen met Burnet deel uit van de estafetteploeg die afgelopen zomer verraste op de WK atletiek met het brons op de 4x100 meter.
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