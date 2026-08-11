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Phijffers met overtuigende zege naar finale 400 meter op EK

Sport
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 22:10
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BIRMINGHAM (ANP) - Jonas Phijffers is er op de EK atletiek in Birmingham in geslaagd zich in de finale van de 400 meter te lopen. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn won in het Alexander Stadium zijn halve finale in een persoonlijk record van 44,63. De Nederlander liep in de laatste meters zelfs nog de Britse tweevoudig Europees kampioen Matthew Hudson-Smith voorbij.
Phijffers maakte deel uit van de ploeg die maandag brons won op de 4x400 meter gemengd, samen met Terrence Agard, Lieke Klaver en Myrte van der Schoot.
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