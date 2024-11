Afscheidnemende dubbelspecialist Koolhof wint toernooi van Parijs

PARIJS (ANP) - Tennisser Wesley Koolhof heeft kort voordat hij zijn loopbaan beëindigt een 21e titel in het dubbelspel toegevoegd aan zijn erelijst. Samen met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic won hij het masterstoernooi van Parijs. In de finale waren Koolhof en Mektic na een supertiebreak te sterk voor de Brit Lloyd Glasspool en de Tsjech Adam Pavlasek: 3-6 6-3 10-5.

De ongeplaatste Glasspool en Pavlasek pakten in de eerste set de break naar 5-3. In de daaropvolgende set trokken Koolhof en Mektic de stand op dezelfde wijze weer gelijk, waarna de supertiebreak eindigde in het voordeel van de nummers 6 van de plaatsingslijst in de Parijse hal Bercy.

De 35-jarige Koolhof is samen met Mektic al zeker van deelname aan de ATP Finals in Turijn, waar vanaf 10 november de beste acht koppels van het jaar in actie komen. Het koppel won dat prestigieuze toernooi in 2020. De week na de ATP Finals doet de Gelderlander nog mee aan de kwartfinale van de Davis Cup Finals tegen Spanje in Málaga.