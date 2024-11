China wil Tsjechische hulp bij oplossen handelsgeschil met EU

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China spoort de Tsjechische regering aan een actieve rol te spelen bij het oplossen van het handelsgeschil met de Europese Unie over elektrische voertuigen. Dat volgt uit een verklaring die zondag op de website van het Chinese ministerie van Handel is geplaatst.

De EU besloot eerder importheffingen tot meer dan 35 procent op te leggen voor elektrische voertuigen uit China. De maatregelen kwamen na onderhandelingen met China en nadat Brussel had vastgesteld dat het Aziatische land de fabricage van elektrische auto's dusdanig subsidieert dat er een oneerlijk speelveld zou ontstaan.

Ling Ji, viceminister van Handel, laat in de verklaring weten dat China de Europese stap niet accepteert. Ling maakte de opmerking ook tijdens zijn ontmoeting met een Tsjechische delegatie in Beijing, in de hoop dat het land een goed woordje voor China kan doen in Brussel.

China is bereid de samenwerking met Tsjechië te versterken als het gaat om bijvoorbeeld investeringen en nieuwe energie, voegde Ling ook toe. Ook zou China best willen overwegen de import van hightechproducten en -apparatuur uit Tsjechië uit te breiden.