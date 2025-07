Alaphilippe mist Clásica San Sebastián door luchtweginfectie

SAN SEBASTIAN (ANP) - Wielrenner Julian Alaphilippe verschijnt zaterdag niet aan de start van de Clásica San Sebastián. De Fransman heeft volgens zijn ploeg Tudor een infectie aan zijn luchtwegen opgelopen.

Alaphilippe won de Baskische koers in 2018 en finishte vorig jaar als tweede achter winnaar Marc Hirschi. "Na de finish van de Tour de France afgelopen zondag in Parijs, kreeg Julian symptomen van een infectie aan de bovenste luchtwegen", meldt Tudor. "Na overleg met onze medische afdeling is besloten dat Julian zaterdag niet zal meedoen, zodat hij zich in plaats daarvan kan concentreren op zijn herstel."