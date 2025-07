Albies gaat voor Nederland honkballen bij World Baseball Classic

AMSTERDAM (ANP) - Ozzie Albies gaat bij de World Baseball Classic (WBC) voor het Nederlands Koninkrijksteam spelen. Dat heeft bondscoach Andruw Jones (48) in Amsterdam aan het ANP verteld. De 28-jarige Albies is al jaren vaste kracht op het tweede honk van de Atlanta Braves. De op Curaçao geboren tophonkballer kwam niet eerder uit voor het Koninkrijksteam.

Het Koninkrijksteam doet op basis van resultaten uit het verleden in maart volgend jaar mee aan de WBC. Aan dit door de Amerikaanse Major League Baseball (MLB) georganiseerde toernooi, mogen profs uit het hoogste niveau meedoen. De WBC wordt ook wel gezien als het WK honkbal. De officiële selectie wordt begin volgend jaar bekend.

Jones, die zelf als honkballer in 2006 en in 2013 aan de WBC meedeed, heeft van Albies de toezegging gekregen dat hij van de partij zal zijn. "We hebben iedereen nodig die op het hoogste niveau speelt", aldus Jones. "Ik ben heel blij dat Albies zich nu aan de nationale ploeg wil verbinden."

Miami

Albies tekende in 2013 zijn eerste contract bij de Atlanta Braves en trad daarmee in de voetsporen van Jones die aan het einde van de vorige eeuw furore maakte bij die club. Albies debuteerde in 2017 in de Major League en is de Braves sindsdien trouw gebleven.

Het Koninkrijksteam is ingedeeld in Groep D met de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Nicaragua en Israël. De selectie van Jones speelt de groepswedstrijden van 6 tot en met 11 maart in Miami. De eerste twee landen gaan door naar de kwartfinale.