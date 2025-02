Alcaraz bezorgt tennistoernooi Rotterdam gewenste finale

ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale de Pool Hubert Hurkacz in drie sets: 6-4 6-7 (5) 6-3.

Tegenstander van Alcaraz in de finale, die zondagmiddag wordt gespeeld, is Alex de Minaur. De als derde geplaatste Australiër versloeg de Italiaan Matteo Bellucci in twee sets (6-1 6-2) en bereikte daardoor voor het tweede jaar op rij de eindstrijd in Ahoy. Vorig jaar verloor hij van de Italiaan Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld die zich afmeldde voor het toernooi in Rotterdam. Alcaraz was de andere grote publiekstrekker en hij maakt zijn faam tot dusverre in Ahoy waar.