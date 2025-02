FC Groningen houdt met tien man stand tegen NEC

GRONINGEN (ANP) - FC Groningen heeft een zwaarbevochten overwinning op NEC geboekt (2-1). De thuisploeg leek op weg naar een eenvoudige zege maar kwam in de problemen toen het na een rode kaart van Thijmen Blokzijl nog ruim een half uur met tien spelers verder moest. FC Groningen nam met de zege afstand van de drie onderste plaatsen van de Eredivisie en kwam in punten gelijk met NEC, dat wel een duel minder heeft gespeeld.

FC Groningen heeft dit seizoen moeite met scoren. Alleen hekkensluiter Almere City had tot zaterdag minder doelpunten gemaakt dan de ploeg van trainer Dick Lukkien in de Eredivisie. Tegen NEC ging FC Groningen voortvarend van start. De thuisploeg leidde na 31 minuten met 2-0. Wouter Prins scoorde al in de tweede minuut na een hoekschop van Mats Seuntjens. Thom van Bergen verdubbelde die voorsprong.

De thuisploeg had het duel tot aan de 58e minuut onder controle. Maar toen tackelde verdediger Blokzijl de doorgebroken Sami Ouaissa. Arbiter Martin van den Kerkhof bestrafte de overtreding aanvankelijk niet, maar trok alsnog een rode kaart nadat de videoscheidsrechter hem naar de kant had geroepen. Vervolgens maakte Vito van Crooij het duel in de 66e minuut weer spannend. NEC drong aan in de slotfase en Koki Ogawa was dicht bij de gelijkmaker. Doelman Etienne Vaessen kreeg echter nog net een hand tegen de inzet van de Japanner. Kento Shiogai scoorde wel voor NEC, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat Başar Önal buitenspel stond.