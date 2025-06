Alcaraz is trots op terugknokken na twee sets achterstand

PARIJS (ANP) - Carlos Alcaraz is trots dat hij voor het eerst in een finale is teruggekomen van een 2-0-achterstand in sets. De 22-jarige Spanjaard won Roland Garros voor de tweede keer door de Italiaan Jannik Sinner in vijf sets te verslaan. "Ik heb met heel mijn hart gespeeld, niet te veel nagedacht en geprobeerd mijn beste tennis te spelen", zei hij bij Eurosport.

Alcaraz bedankte zijn tegenstander Sinner, en vooral ook het publiek voor de grote steun die hij had gekregen, nadat hij uit handen van oud-winnaar Andre Agassi de Coupe des Mousquetaires had gekregen. "Ik ben ervan overtuigd dat je niet één keer, maar nog vaak de kampioen gaat zijn", zei Alcaraz tegen Sinner, die in de vierde set drie matchpoints verspeelde.

"Het was geweldig en het gevoel is lastig in woorden te vangen", zei Alcaraz over de langste finale ooit in Parijs. "Het niveau dat Jannik speelde was zo hoog. Dit is mijn eerste keer dat ik terugkom van 2-0-achterstand. Hij had matchpoints en serveerde voor de wedstrijd."