Shorttrackers sluiten World Tour Tilburg af met zege op aflossing

TILBURG (ANP) - De shorttrackers hebben de World Tour in Tilburg afgesloten met de zege op de aflossing. Jens van 't Wout, Teun Boer, Daan Kos en Sjinkie Knegt bleven België en Italië voor. Canada werd na een val vierde.

De Canadezen moesten in actie komen zonder afmaker William Dandjinou. De 23-jarige Canadees had op de 1000 meter, net als een dag eerder op de 500 meter, een gele kaart gekregen en mocht niet meer starten. De Canadezen pakten meteen de leiding en hielden die vrijwel de hele wedstrijd vast. In de laatste ronde streed Van 't Wout met de Canadees Steven Dubois om de zege, waarbij de Canadees ten val kwam.

De Nederlandse teams wonnen eerder ook de aflossing bij de vrouwen en de gemengde aflossing. Het is voor de mannen de eerste zege op de aflossing in de World Tour dit seizoen. Het team eindigde eerder twee keer als derde.