BOLOGNA (ANP) - Carlos Alcaraz staat zondag met de Spaanse tennissers in de finale van de Davis Cup tegenover titelverdediger Italië. Spanje rekende zaterdagmiddag in de halve eindstrijd overtuigend af met Groot-Brittannië (2-0).

Rafael Jódar zorgde met een enkelspeloverwinning op Cameron Norrie voor een Spaanse voorsprong. De 20-jarige Spanjaard won met 6-2 7-5. Alcaraz maakte het af door Arthur Fery in twee sets te verslaan: 6-2 6-1. Daardoor was een derde wedstrijd in het dubbelspel niet meer nodig. Alcaraz, zevenvoudig grandslamwinnaar, won de Davis Cup nog nooit.

Italië, dat het zonder de geblesseerde Jannik Sinner moet stellen, won vrijdag de andere halve finale van Tsjechië.