Alcaraz met gemak door naar kwartfinale in Parijs

PARIJS (ANP) - Carlos Alcaraz staat in de kwartfinale van het olympisch tennistoernooi. De titelfavoriet was woensdag te sterk voor de Rus Roman Safioellin: 6-4 6-2. In de kwartfinale wacht nu de Amerikaan Tommy Paul.

Viervoudig winnaar van een grand slam Alcaraz ging ijzersterk van start en ging gelijk door de service heen van de 26-jarige Rus. Die pakte nog wel een break terug, maar kon verder weinig uitrichten in de eerste set. Alcaraz domineerde zoals vaker en liet de doorgaans stugge Safioellin weinig kans.

In de tweede set bleef Alcaraz doen wat hij moest doen. Hij legde Safioellin zijn wil op, bleef domineren met zijn forehand en was creatiever dan zijn opponent. Op 5-2 maakte hij de wedstrijd comfortabel uit op zijn eerste wedstrijdpunt met een ace.

De 21-jarige Alcaraz is samen met Novak Djokovic de grote favoriet voor het goud op het gravel in Parijs. De Spanjaard dubbelt ook, samen met zijn idool Rafael Nadal. De twee zitten nog in het toernooi en versloegen dinsdag het Nederlandse duo Tallon Griekspoor en Wesley Koolhof.