Medailledroom Koolhof en Schuurs in leven na zege in kwartfinale

PARIJS (ANP) - Tennissers Wesley Koolhof en Demi Schuurs staan in de halve finale van het gemengd dubbel op de Olympische Spelen. Het Nederlandse duo, dat een wedstrijdpunt overleefde, was in drie sets te sterk voor de Italianen Andrea Vavassori en Sara Errani. Het werd 6-7 (4) 6-3 en 11-9. Door de zege is er nog steeds kans op een Nederlandse tennismedaille in Parijs.

De eerste set was close. Beide duo's deden weinig voor elkaar onder. Koolhof en Schuuurs maakten op 3-3 als eerste een break, maar die werd direct weer ingeleverd. Daardoor was een tiebreak nodig voor de beslissing. Daarin waren Vavassori en Errani net te sterk. Direct daarna stelde het Nederlandse koppel orde op zaken. Door een break stond het al snel 3-0. Die voorsprong gaven Koolhof en Schuurs niet meer uit handen in de tweede set. Die eindigde uiteindelijk in 6-3 in het voordeel van de Nederlanders.

In de beslissende supertiebreak trokken de Nederlanders nipt aan het langste eind. Koolhof en Schuurs overleefden een wedstrijdpunt op 9-8, maar wonnen alsnog. De bal van Vavassori was net uit na een spannende rally.

In de halve finale treffen Koolhof en Schuurs het Australische duo Ebden/Perez of het Chinese koppel Zhang/Wang. Mochten de Nederlanders een medaille pakken in Parijs, dan is dat de eerste Nederlandse tennismedaille op de Spelen sinds 2000. Toen verloren Miriam Oremans en Kristie Boogert in Sydney de finale van Venus en Serena Williams, waardoor de kleur zilver werd.