Alcaraz na nederlaag tegen Monfils al vroeg eruit in Cincinnati

CINCINNATI (ANP) - De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is al vroeg uitgeschakeld in het masterstoernooi van Cincinnati. De nummer 3 van de wereld ging in zijn eerste partij op het Amerikaanse hardcourt in drie sets onderuit tegen de Franse routinier Gaël Monfils: 6-4 6-7 (5) 4-6. Het duel uit de tweede ronde was donderdag afgebroken door de regen en kon vrijdag pas worden hervat.

Alcaraz speelde zijn eerste wedstrijd na de finale van de Olympische Spelen van Parijs. Hij verloor daar op de banen van Roland Garros van Novak Djokovic en moest zich tevreden stellen met zilver.

Tegen Monfils begon Alcaraz nog goed door de eerste set met 6-4 te winnen. Monfils leidde met 3-1 in de tiebreak van de tweede set toen de regen verder spelen onmogelijk maakte. Bij de hervatting bleef Monfils de overhand houden.