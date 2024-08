Staande ovatie bij emotioneel afscheid beachduo Brouwer/Meeuwsen

DEN HAAG (ANP) - Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen werden overmand door emoties bij de staande ovatie van het publiek na hun nederlaag in de achtste finales van het EK. De twee speelden op het strand van Scheveningen tegen trainingsmaatjes Matthew Immers en Steven van de Velde hun laatste wedstrijd samen. Veertien jaar vormden ze een koppel. Meeuwsen stopt, Brouwer weet nog niet wat hij gaat doen.

"We hebben elkaar hier op het strand van Scheveningen ontmoet. De cirkel is rond", zei Meeuwsen op volleybal.nl. De twee veroverden in 2013 de wereldtitel en behaalden brons op de Olympische Spelen van Rio in 2016.

Brouwer en Meeuwsen ontbraken op de Spelen in Parijs. Mede door toedoen van Immers en Van de Velde, die in het olympisch kwalificatietraject de tweede beschikbare plek voor Parijs verdienden. "We hebben ze iets te vroeg goed gemaakt", aldus Meeuwsen.

Immers en Van de Velde wonnen in drie sets (18-21 21-14 15-11) en plaatsten zich voor de kwartfinales. "Deze jongens zijn mijn helden, mijn idolen. Op 14-9 had ik een brok in mijn keel en was ik even van slag", zei Immers. Brouwer en Meeuwsen krijgen zondagmiddag in het stadion rondom de finales nog een officieel afscheid.