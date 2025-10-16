ECONOMIE
IKEA groeit in Nederland, wereldwijd dalen de verkopen

Economie
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 20:17
HAARLEM (ANP) - 's Werelds grootste franchisenemer van IKEA's, de Ingka Group, heeft het afgelopen boekjaar een lagere omzet geboekt. Nederlandse woonwinkels van de van oorsprong Zweedse keten wisten juist een licht hogere omzet te boeken.
De omzet van IKEA Nederland steeg 2,5 procent tot net geen 1,7 miljard euro. De dertien warenhuizen in Nederland kregen meer bezoekers over de vloer. Ook kochten Nederlanders in het voorbije gebroken boekjaar, dat liep tot eind augustus, meer online bij IKEA.
Wereldwijd daalde de omzet van de ruim vierhonderd IKEA-winkels van de Ingka Group met 1,5 procent tot 39 miljard euro. Het winkelbedrijf zegt zich te hebben ingezet voor betaalbaarheid, wat betekent dat de prijzen voor veel IKEA-meubels omlaag gingen.
Sandra Schouten, financieel directeur van IKEA Nederland, wijst er ook op dat de markt voor woonwinkels is gekrompen. In de branche gingen dit jaar ook meerdere ketens failliet. Zo vielen in Nederland Rivièra Maison en CASA om.
