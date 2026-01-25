ECONOMIE
Alcaraz naar kwartfinale in Melbourne door winst op Paul

Sport
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 11:04
anp250126046 1
MELBOURNE (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft de kwartfinale van de Australian Open in Melbourne bereikt. In de vierde ronde versloeg de als eerste geplaatste Spanjaard de Amerikaan Tommy Paul: 7-6 (6) 6-4 7-5.
De 22-jarige Alcaraz staat voor de veertiende keer in een kwartfinale van een grandslamtoernooi, het hoogste aantal van alle spelers voor hun 23e verjaardag. Hij passeerde Björn Borg en Boris Becker, die beiden op zulke jonge leeftijd dertien keer een kwartfinale haalden.
Alcaraz is deze Australian Open bovendien nog altijd zonder setverlies. "Ik ben erg tevreden over mijn niveau. Ik denk dat het een wedstrijd op heel hoog niveau was", zei Alcaraz. De Australian Open is het enige grandslamtoernooi dat de Spanjaard nog nooit heeft gewonnen. De partij in de Rod Laver Arena werd tijdens de tiebreak in de eerste set ongeveer een kwartier onderbroken omdat op de tribunes een oudere vrouw onwel was geworden.
Alex de Minaur is de tegenstander van Alcaraz in de kwartfinale. De als zesde geplaatste Australiër verloor slechts zes games van de Kazach Alexander Boeblik: 6-4 6-1 6-1.
