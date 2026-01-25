Tot 1500 euro boete: wanneer mag de Duitse politie je telefoon doorzoeken op flitsapps?

We zitten middenin het wintersportseizoen, de Autobahn richting Alpen en Winterberg zit vol Nederlanders. Veel mensen hebben Flitsmeister paraat. Of toch niet? Want wie in Duitsland rijdt met een flitsapp, begeeft zich op glad ijs.

De apps zijn gewoon te downloaden, maar tijdens het rijden streng verboden. En dan rijst de vraag die veel Nederlanders bezighoudt: mag de Duitse politie bij een controle zomaar jouw telefoon doorspitten?

Verbod op flitsapps

Sinds 2020 is het gebruik van flitsapps in Duitsland verboden. Het installeren ervan is geen probleem, net zo min als het hebben van navigatieapparatuur met flitspaalwaarschuwingen. Zolang je die functie maar uitschakelt tijdens het rijden. Doe je dat niet, dan volgde er een boete van 75 euro en een strafpunt op je rijbewijs. En nee, ook de bijrijder komt er niet mee weg. Drie jaar geleden kreeg de eerste bijrijder al een boete voor het gebruik van een flitsapp.

Voor de politie is handhaving lastig. Bestuurders schakelen de waarschuwingen razendsnel uit zodra ze een zwaailicht zien. Daarom klinkt de roep om strengere regels steeds luider. De Duitse Bondsraad wil een totaalverbod op flitsapps en kijkt jaloers naar Frankrijk, waar boetes kunnen oplopen tot 1500 euro. De politie is voor, de Bondsdag houdt vooralsnog de hand op de rem.

Redelijk vermoeden

Maar hoe zit het met jouw smartphone? Volgens verkeersrechtadvocaat Uwe Lenhart draait alles om één cruciaal begrip: ‘redelijk vermoeden’. “De politie mag niet zonder aanleiding in iemands telefoon kijken”, zegt Lenhart tegen het Duitse Bild. “Daarvoor moeten er concrete aanwijzingen zijn dat een bestuurder een verboden flitsapp gebruikt.”

Zo’n aanwijzing kan er zijn als je vlak voor een flitspaal ineens hard remt of als duidelijk zichtbaar is dat een flitsapp openstaat. “In dat geval mag de politie controleren of er daadwerkelijk zo’n app actief is. Is er geen enkele aanwijzing, dan mag de politie het toestel niet inzien. Ook niet als de telefoon ontgrendeld in een houder op het dashboard zit.”

Vergrendelde smartphone

Alleen het zien van een smartphone is dus onvoldoende. Maar wanneer is een flitsapp in gebruik? Volgens Lenhart is dat al snel het geval. “Dat betekent dat de app actief draait of zichtbaar is als pictogram op het scherm. In zo’n situatie mag de politie ingrijpen.” Is het scherm vergrendeld, dan houdt het op: je hoeft je code niet te geven.

En zelfs als de politie je telefoon wil meenemen, mag je weigeren. “Anders ligt het, als er sprake is van een concreet vermoeden van een overtreding. In dat geval mag de politie het toestel innemen om bewijs veilig te stellen. Voor het doorzoeken van de inhoud is in principe wel een rechterlijk bevel nodig.”