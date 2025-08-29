ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran hekelt Europees voorstel voor uitstel herstel VN-sancties

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 19:31
anp290825200 1
NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - Iran vindt dat Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een slecht voorstel hebben gedaan voor het uitstel van de herinvoering van VN-sancties tegen Iran. Het zit "vol onrealistische voorwaarden", stelt Amir Saeid Iravani, de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.
De Europese landen, de E3, waren betrokken bij de atoomdeal met Iran in 2015. Iran kreeg toen sanctieverlichting in ruil voor de beperking van zijn atoomprogramma. De drie zeggen dat Iran zich niet aan de afspraken houdt en zijn een procedure gestart om de sancties te herstellen. Volgens hen kan Iran de zogenoemde snapback van sancties tot zes maanden voorkomen door de deal, die in oktober verloopt, te verlengen.
De E3 wil dat Iran dan ook instemt met de hervatting van de VN-inspecties, de zorgen over zijn voorraad verrijkt uranium aanpakt en gesprekken met de Verenigde Staten aangaat. De VS waren ook partij bij de deal, maar trokken zich in 2018 terug. Iravani pleit voor "een korte, onvoorwaardelijke technische verlenging" van de resolutie die de basis vormt voor het akkoord.
Vorig artikel

Verstappen verwacht niet mee te kunnen doen om de kopposities

Volgend artikel

Alcaraz overtuigend naar achtste finales US Open

POPULAIR NIEUWS

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

ANP-529548248

Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"