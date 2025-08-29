Iran hekelt Europees voorstel voor uitstel herstel VN-sancties

NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - Iran vindt dat Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een slecht voorstel hebben gedaan voor het uitstel van de herinvoering van VN-sancties tegen Iran. Het zit "vol onrealistische voorwaarden", stelt Amir Saeid Iravani, de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.

De Europese landen, de E3, waren betrokken bij de atoomdeal met Iran in 2015. Iran kreeg toen sanctieverlichting in ruil voor de beperking van zijn atoomprogramma. De drie zeggen dat Iran zich niet aan de afspraken houdt en zijn een procedure gestart om de sancties te herstellen. Volgens hen kan Iran de zogenoemde snapback van sancties tot zes maanden voorkomen door de deal, die in oktober verloopt, te verlengen.

De E3 wil dat Iran dan ook instemt met de hervatting van de VN-inspecties, de zorgen over zijn voorraad verrijkt uranium aanpakt en gesprekken met de Verenigde Staten aangaat. De VS waren ook partij bij de deal, maar trokken zich in 2018 terug. Iravani pleit voor "een korte, onvoorwaardelijke technische verlenging" van de resolutie die de basis vormt voor het akkoord.