Alcaraz overtuigend naar halve finales tennistoernooi van Tokio

TOKIO (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft op overtuigende wijze de halve finales bereikt op het ATP-toernooi van Tokio. De Spanjaard was te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima. Onder meer dankzij 25 geslagen winners met zijn forehand werd het een overwinning in twee sets: 6-2 6-4.

Het was zijn 65e overwinning van dit jaar, waarmee hij voor de negende keer op rij op een toernooi de halve finales bereikte. Daarin neemt de 22-jarige Alcaraz het op tegen Casper Ruud. De Noor had eerder in twee sets (6-3 6-2) de Australische qualifier Aleksandar Vukic in minder dan een uur verslagen.

In de andere halve finale staan de Amerikanen Taylor Fritz en Jenson Brooksby tegenover elkaar.