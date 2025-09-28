ECONOMIE
Weer drones bij Deense militaire bases kort voor Europese top

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 12:47
anp280925068 1
KOPENHAGEN (ANP) - Enkele dagen voor een Europese top in Denemarken zijn bij meerdere locaties van de Deense strijdkrachten weer drones waargenomen. De Deense defensie bevestigt de incidenten van zaterdagavond. Er is meer capaciteit ingezet. Het ministerie van Defensie geeft op dit moment geen verder commentaar.
Het Duitse leger kondigde aan de Denen te ondersteunen bij de beveiliging van de EU-top begin oktober in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Duitsland levert vooral middelen voor de bestrijding van drones.
Denemarken verzocht Duitsland om hulp na meerdere incidenten met onbekende drones boven Deense vliegvelden en een legerbasis. Ook in Noorwegen zijn drones gesignaleerd. De Europese Commissie denkt dat de Russen erachter zitten.
Op de bijeenkomst in Kopenhagen wordt onder meer gesproken over de bescherming van belangrijke infrastructuur en de versterking van de Europese defensie.
