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Alcaraz tegen Shelton in finale masterstoernooi Parijs

Sport
door anp
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PARIJS (ANP) - De finale van het masterstoernooi van Parijs gaat tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Voor beide tennissers is het de eerste keer dat ze in de finale staan van dit ATP-toernooi.
Alcaraz versloeg in de halve finale de Noor Casper Ruud in twee sets: 6-4 6-4. De als tweede geplaatste Spanjaard had in beide sets aan één break genoeg.
Shelton, als derde geplaatst in Parijs, versloeg de Fransman Luca Van Assche eerder op zaterdag in drie sets: 5-7 6-3 6-4.
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