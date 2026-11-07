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Trump beveelt onderzoek naar 'bedreigingen' door Democraten

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft het ministerie van Justitie opdracht gegeven om een onderzoek te beginnen naar "bedreigingen" door Democraten. De Republikeinse president spreekt op zijn eigen socialmediaplatform Truth Social van een "criminele daad".
"De Democraten bedreigen allerlei mensen, onder wie de Amerikaanse minister van Justitie, met een afzettingsprocedure en diverse andere vormen van bestraffing. En dat terwijl ze zelf toegeven dat daar geen enkele aanleiding voor is; de doelwitten van dit onrechtmatige proces hebben immers geen handelingen verricht die een afzetting rechtvaardigen. Ze hebben er zelfs niet eens aan gedacht", aldus Trump op Truth Social. "Dit is chantage op het allerhoogste niveau, en zij zouden hiervoor ter verantwoording moeten worden geroepen."
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