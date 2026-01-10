ECONOMIE
Alcaraz verslaat Sinner in tennisdemo voor 12.000 Zuid-Koreanen

Sport
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 11:36
anp100126102 1
INCHEON (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft zijn grote rivaal Jannik Sinner verslagen in een uitverkochte demonstratiewedstrijd in het Zuid-Koreaanse Incheon. Ongeveer 12.000 toeschouwers zagen de Spanjaard in twee sets winnen: 7-5 7-6 (6). Beide spelers zouden naar verluidt meer dan 2 miljoen euro hebben opgestreken voor hun optreden.
Alcaraz is de nummer 1 van de wereld en de Italiaan Sinner de nummer 2. Ze stonden afgelopen jaar meermaals tegenover elkaar in grote finales. Alcaraz won de US Open en Roland Garros, Sinner was de sterkste op Wimbledon en in de ATP-Finals. De twee speelden in Incheon hun eerste wedstrijd van het jaar en komen pas weer in actie op de Australian Open, die 18 januari begint. Sinner verdedigt daar zijn titel.
De Zuid-Koreaanse fans genoten bijna twee uur lang van het tennisduel, waarin Alcaraz en Sinner ook de tijd namen voor grapjes en trucjes.
