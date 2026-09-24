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Alcaraz wil af van nachtelijke tenniswedstrijden op grandslams

Sport
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 14:39
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LONDEN (ANP/AFP) - Als het aan Carlos Alcaraz ligt worden er geen nachtelijke tenniswedstrijden meer gespeeld op grandslamtoernooien. Dat zei de Spaanse toptennisser donderdag tegen verslaggevers in Londen in aanloop naar de strijd om de Laver Cup van komend weekend.
Alcaraz, die dit seizoen maanden aan de kant stond met een polsblessure, maakte enkele weken geleden op de US Open zijn rentree. De Spaanse titelverdediger verloor begin deze maand de kwartfinale in New York van de Amerikaan Ben Shelton na een nachtelijke vijfsetter. De wedstrijd was na ruim vier en een half uur om iets na 03.30 uur afgelopen.
"Voor een sporter die om 03.30 uur 's ochtends klaar is, betekent dit dat we om 04.30 uur de baan moeten verlaten en terug naar het hotel moeten," legde hij uit aan verslaggevers. "Je gaat pas om 06.30 of 07.00 uur 's ochtends naar bed. Zelfs een wedstrijd die om 00.00 uur eindigt, is al te laat."
Wimbledon hanteert een eindtijd van 23.00 uur, maar de US Open, Roland Garros en de Australian Open kennen geen vastgestelde tijd waarop wedstrijden moeten worden gestaakt.
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