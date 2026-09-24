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EU-importtarieven voor Armenië grotendeels geschrapt

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 15:26
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BRUSSEL (ANP) - Met een laatste instemming van de lidstaten is donderdag het besluit om EU-importtarieven voor een overgroot deel van Armeense producten op te heffen officieel. Eerder deze maand stemde het Europees Parlement ook al in met het opheffen van de tarieven.
Het importtarief voor ongeveer 80 procent van de Armeense producten wordt voor twee jaar geschrapt. De Europese Commissie deed voor de zomer dit voorstel om zo de Armeense economie te ondersteunen na handelsbeperkingen en dreiging uit Rusland.
De EU schrapt onder meer tarieven op vers fruit, groenten, planten en drank. Dat zijn sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. Die beperkingen werden opgelegd rondom parlementsverkiezingen, die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nikol Pasjinjan.
Na publicatie in het zogeheten staatsblad van de EU zijn de maatregelen van kracht.
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