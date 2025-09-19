Alle deelnemers krijgen gps-tracker bij WK wielrennen in Rwanda

AIGLE (ANP) - Alle wielrenners tijdens het aankomende WK in Rwanda krijgen gps-trackers. De technologie moet de veiligheid bevorderen. Dat meldde wielerunie UCI vrijdag.

De trackers worden gebruikt in alle leeftijdscategorieën en tijdens alle onderdelen, bij de mannen en de vrouwen. Bij een valpartij of plotselinge snelheidsverandering kunnen hulpdiensten dankzij de trackers sneller worden ingeschakeld en naar de juiste locatie gestuurd.

Twee jaar geleden overleed de Zwitser Gino Mäder na een val tijdens de Ronde van Zwitserland. Vorig jaar verongelukte de Zwitserse juniore Muriel Furrer tijdens de WK in Zürich. Volgens media wachtte ze lang op hulp, omdat ze pas later werd gevonden.

Kigali

De UCI testte de trackers vorige maand tijdens de Ronde van Romandië. De wielerbond diskwalificeerde vijf ploegen voor de start van de vrouwenkoers omdat ze weigerden de regels voor de implementatie van de trackers na te leven.

Het WK is van 21 tot en met 28 september in Kigali.