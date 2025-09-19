ECONOMIE
Frankrijk tegen burgemeesters: hijsen Palestijnse vlag verboden

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 13:26
anp190925112 1
PARIJS (ANP/AFP) - Burgemeesters in Frankrijk mogen geen Palestijnse vlaggen hijsen op gemeentehuizen en andere openbare gebouwen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken deelt die boodschap in aanloop naar de Franse erkenning van de Palestijnse staat.
"Het principe van neutraliteit in de openbare dienst verbiedt dergelijke vertoningen", aldus het ministerie in een bericht. Daarin staat dat beslissingen van burgemeesters om de Palestijnse vlag te hijsen aan de rechtbank worden voorgelegd. Eerder moesten gemeentehuizen, waaronder dat in Besançon, Palestijnse vlaggen verwijderen na uitspraken van de rechter. De burgemeester van Nice moest Israëlische vlaggen van het stadhuis halen.
Frankrijk en een groep andere landen zullen de Palestijnse staat erkennen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Meerdere Franse burgemeesters hebben aangekondigd dat zij daarna de Palestijnse vlag op hun gemeentehuizen willen uithangen.
