STOCKHÜTTE (ANP) - Wielrenner João Almeida heeft de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Portugees van UAE Team Emirates nam met de winst in de afsluitende klimtijdrit van 10 kilometer van Beckenried naar Stockhütte de leiding over van de Fransman Kévin Vauquelin.

Het is al de derde etappekoers die Almeida op zijn naam schrijft in 2025. Hij won eerder de Ronde van Baskenland en de Ronde van Romandië. In de Tour de France is Almeida een van de ploeggenoten van titelverdediger Tadej Pogacar.