Zelensky overlegt op NAVO-top met EU, Trump met partners in Azië

Voor Oekraïne en de partners van de NAVO in het Oosten is op de NAVO-top in Den Haag toch wat meer tijd ingeruimd. NAVO-chef Mark Rutte spreekt af met de Oekraïense president en kopstukken van de Europese Unie, en woensdag met de Amerikaanse president Donald Trump en Japan, Australië en Nieuw-Zeeland.

Op vorige toppen van de NAVO vergaderden de leiders van de 32 lidstaten doorgaans officieel met Oekraïne en met de zogeheten IP4-landen uit de Indo-Pacifische regio. Maar de Haagse editie wordt heel kort en de 32 NAVO-leiders komen slechts voor één vergadering, woensdagochtend in eigen kring, bijeen. Dinsdagavond zijn ze wel allemaal welkom voor een koninklijk diner op Paleis Huis ten Bosch. Trouwe bondgenoten van Oekraïne morden dat Zelensky er wel heel bekaaid vanaf kwam.

Het programma is nu aangevuld met een apart overleg van Zelensky met Rutte en de voorzitters van de Europese Commissie en van de Europese raad van regeringsleiders, laat de NAVO weten. Trump spreekt met Rutte en de IP4.