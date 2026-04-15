Amerikaanse oud-wielrenner Phinney keert terug als baanwielrenner

Sport
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 12:19
LOS ANGELES (ANP) - Oud-wielrenner Taylor Phinney (35) keert terug als baanwielrenner. Dat heeft de Amerikaan bekendgemaakt op Instagram. "In geen miljoen jaar had ik dit kunnen voorspellen, maar hier zijn we dan", schrijft Phinney. Met zijn comeback wil hij zijn "olympische droom" verwezenlijken met deelname aan de Spelen van Los Angeles in 2028.
Phinney stopte in 2019 met wielrennen. Hij reed als prof lange tijd voor BMC en sloot zijn carrière af bij het huidige EF Education - EasyPost. Hij won in 2012 de openingstijdrit van de Ronde van Italië, die hem de roze trui opleverde. Datzelfde jaar werd hij in Valkenburg tweede op het WK tijdrijden.
Sinds 2024 is de Amerikaan getrouwd met voormalig Tour de France-winnares Kasia Niewiadoma uit Polen. Phinney deed de afgelopen jaren mee aan enkele gravelwedstrijden. In november is hij begonnen met trainen op de baan. "Ongeacht of ik het team haal voor LA28 ben ik vereerd om mee te dingen naar een plek."
