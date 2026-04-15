Rijstprijzen in Azië stijgen het sterkst in ruim twee jaar

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De rijstprijzen in Azië zijn vorige week het sterkst gestegen in meer dan twee jaar. Dat komt door zorgen over de bevoorrading, omdat brandstof en kunstmest fors duurder werden door de oorlog in het Midden-Oosten.

Dit heeft sommige Thaise boeren ertoe aangezet hun gewassen op het land te laten staan. Thaise witte gebroken rijst kost nu 423 dollar per ton, omgerekend 365 euro. Dat is een stijging van 10 procent in een week en de grootste toename sinds augustus 2023. De rijstprijzen waren daarvoor al wel een tijd aan het zakken en zaten onlangs bijna op het laagste punt in meer dan tien jaar.

Sommige boeren hebben de rijstteelt tijdelijk stopgezet omdat hun winst te laag is om de sterk oplopende kosten te dekken, zegt Oscar Tjakra, grondstoffenexpert bij Rabobank in Singapore. De situatie wordt volgens hem nog lastiger door een lange droge periode, waardoor de oogst flink kleiner is en er minder aanbod is. Thailand is een van de grootste exporteurs van rijst ter wereld.