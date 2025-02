Andrejeva als jongste ooit met finale op WTA-1000-toernooi

DUBAI (ANP) - Mirra Andrejeva heeft zich als jongste tennisster ooit geplaatst voor de finale van een WTA-1000-tennistoernooi. Andrejeva won in bij het toernooi van Dubai in de halve finale met 6-4 4-6 6-3 van Elena Rybakina uit Kazachstan. De Russische is met zeventien jaar en 298 dagen de jongste speelster die op een niveau lager dan de grandslamtoernooien de eindstrijd haalde.

De WTA-1000-toernooien werden in 2009 in het leven geroepen en omvatten na de Australian Open, French Open, Wimbledon en US Open de tien meest prestigieuze tennistoernooien in het vrouwencircuit. Martina Hingis blijft met haar titel op de Australian Open in 1997 met zestien jaar en zestien weken de jongste winnares op het allerhoogste niveau.

Andrejeva stuit nu op de winnares van de tweede halve finale tussen de Deense Clara Tauson en de Tsjechische Karolina Muchova. De Russische, die donderdag in de kwartfinales de nummer 2 van de wereld Iga Swiatek versloeg, is de huidige nummer 14 van de wereldranglijst. Als Andrejeva de finale wint kan ze maandag voor het eerst bij de beste tien speelsters ter wereld komen.