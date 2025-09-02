ECONOMIE
Anisimova bereikt kwartfinales US Open en stuit op Swiatek

Sport
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 9:04
anp020925079 1
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse tennisster Amanda Anisimova heeft de kwartfinales bereikt van de US Open. De 24-jarige nummer 8 van de plaatsingslijst op het grandslamtoernooi van New York rekende in de vierde ronde overtuigend af met de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Ze gunde haar tegenstander drie games: 6-0 6-3.
Anisimova treft in de kwartfinales Iga Swiatek en aan de Poolse bewaart de Amerikaanse een pijnlijke herinnering. Anisimova leed eerder dit jaar een kansloze nederlaag tegen Swiatek in de finale van Wimbledon. Anisimova droop af zonder een game te hebben gewonnen (0-6 0-6).
Ze zei na afloop van haar partij tegen Haddad Maia wel degelijk uit te kijken naar de nieuwe confrontatie met Swiatek. "Ik ben superenthousiast. Wie had gedacht dat we elkaar zo snel weer zouden zien? Het wordt deze keer hopelijk een geweldige wedstrijd."
