Duitsland pleit voor beperking op uitvoer koperschroot naar China

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Europa moet de "enorme stroom" van koper richting China indammen om zo kopersmelterijen binnen het landenblok te ondersteunen. Daarvoor heeft de Duitse minister van Economische Zaken Katherina Reiche gepleit. Eventuele Europese maatregelen kunnen de handelsrelatie tussen Brussel en Beijing verder onder druk zetten.

"De Chinezen kopen enorme hoeveelheden koperschroot op de markt", zei Reiche tijdens een evenement in Berlijn. "Grote Duitse kopersmelterijen krijgen geen grondstoffen meer binnen." De minister wil dat Brussel ervoor zorgt dat China Europese smelterijen niet zomaar kan overbieden om schroot uit de regio te halen.

China heeft de afgelopen jaren de aankoop van koperschroot opgevoerd, omdat Chinese smelterijen de productie opschroeven. De levering van gedolven kopererts is bovendien duurder geworden. Daarnaast is de import van schroot uit de Verenigde Staten ingestort, terwijl dat land voorheen de grootste leverancier was.