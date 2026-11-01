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Antonelli passeert Vettel als jongste wereldkampioen in Formule 1

Sport
door anp
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MEXICO-STAD (ANP) - Kimi Antonelli mag zich de jongste wereldkampioen in de Formule 1 noemen. De Italiaan van Mercedes veroverde bij de Grote Prijs van Mexico op een leeftijd van 20 jaar en 68 dagen de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Hij is de 36e wereldkampioen sinds het begin van de Formule 1 in 1950.
Antonelli passeerde op de eeuwige ranglijst van jongste wereldkampioenen de Duitser Sebastian Vettel, die 23 jaar en 134 dagen oud was toen hij in 2010 zijn eerste wereldtitel veroverde namens Red Bull.
Max Verstappen zakte naar de vijfde plaats op die lijst. De Limburger van Red Bull was 24 jaar en 73 dagen oud toen hij in 2021 zijn eerste van vier wereldtitels greep. Lewis Hamilton (23 jaar en 300 dagen) en Fernando Alonso (24 jaar en 59 dagen) waren ook nog jonger dan Verstappen, die nog altijd wel de jongste winnaar van een grand prix is. Hij was 18 jaar en 228 dagen oud toen hij in 2016 de Grote Prijs van Spanje won.
Antonelli pakte dit seizoen meer leeftijdsrecords. Zo was hij al de jongste coureur ooit op poleposition, de jongste ooit die aan de leiding reed in een race, de jongste ooit die het kampioenschap leidde, de jongste ooit met de snelste ronde in een race en de jongste ooit die een grand slam scoorde: poleposition, de zege, de snelste ronde en alle ronden aan de leiding in een Formule 1-race.
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