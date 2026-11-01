Antonelli na 73 jaar derde Italiaanse wereldkampioen

MEXICO-STAD (ANP) - Kimi Antonelli is de derde Italiaanse wereldkampioen in de Formule 1. Zijn twee voorgangers zijn Nino Farina en Alberto Ascari, die furore maakten in de beginjaren van de koningsklasse van de autosport. Farina was in 1950 de allereerste wereldkampioen, Ascari veroverde twee titels: in 1952 en 1953. Antonelli is dus 73 jaar na Ascari de derde Italiaanse wereldkampioen.

De Brit Lewis Hamilton en de Duitser Michael Schumacher delen het record van zeven wereldtitels. De Argentijn Juan Manuel Fangio heeft er vijf op zijn naam. Max Verstappen is evenals de Duitser Sebastian Vettel en de Fransman Alain Prost viervoudig wereldkampioen.