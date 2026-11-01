Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Antonelli na 73 jaar derde Italiaanse wereldkampioen

Sport
door anp
anp011126137 1
Volg ons op Google Nieuws
MEXICO-STAD (ANP) - Kimi Antonelli is de derde Italiaanse wereldkampioen in de Formule 1. Zijn twee voorgangers zijn Nino Farina en Alberto Ascari, die furore maakten in de beginjaren van de koningsklasse van de autosport. Farina was in 1950 de allereerste wereldkampioen, Ascari veroverde twee titels: in 1952 en 1953. Antonelli is dus 73 jaar na Ascari de derde Italiaanse wereldkampioen.
De Brit Lewis Hamilton en de Duitser Michael Schumacher delen het record van zeven wereldtitels. De Argentijn Juan Manuel Fangio heeft er vijf op zijn naam. Max Verstappen is evenals de Duitser Sebastian Vettel en de Fransman Alain Prost viervoudig wereldkampioen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423430818

Allerzielen: Wat gebeurt er eigenlijk met je als je verbrandt in de oven

shutterstock_2814888419

Zonnepanelen? Vanaf januari telt niet alleen hoeveel je opwekt

generated-image

Verwarming uit in de slaapkamer? Onder 15 graden loop je meer risico op schimmel

shutterstock_2770687745

Verwarming ’s nachts op 15 graden? Niet als je deze installatie hebt

Een oudere man in pyjama loopt ’s nachts door een donkere gang naar de wc, met alleen het licht van een nachtlampje.

Ouder worden en 's nachts steeds vaker naar de wc: hier komt dat door

generated-image (39)

Dit stel mist €957 AOW per maand na emigratie: ook een huis in Nederland hielp niet

Loading