Aprilia laat ontevreden MotoGP-kampioen Martín niet gaan

ASSEN (ANP) - Regerend MotoGP-kampioen Jorge Martín moet er niet op rekenen dat Aprilia meewerkt aan een voortijdig vertrek. De Italiaanse renstal houdt de Spanjaard aan zijn contract. Dat benadrukte teambaas Massimo Rivola in een speciaal belegd persmoment bij de TT van Assen.

"Onze prioriteit is Martín bij ons te houden. Verder zie ik twee opties. Of we gaan met elkaar in gesprek en zoeken een oplossing, of we stappen naar de rechter", zei Rivola.

De 27-jarige Martín veroverde vorig jaar de wereldtitel bij Ducati en tekende daarna een contract bij Aprilia tot en met 2026. Zijn seizoen verloopt tot dusver dramatisch. Door lichamelijk letsel na crashes heeft hij nog nauwelijks gereden.

De ontevreden Martín wil gebruikmaken van een clausule om zijn contract te beëindigen en voor 2026 naar een ander team over te stappen. Zijn manager Albert Valera beweerde in Assen tegen verslaggevers dat die clausule van kracht is en Martín vrij is "om te tekenen bij wie hij wil voor 2026."