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Arbiter van rode kaart voor beledigen fluit Frankrijk-Spanje

Sport
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 12:16
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ARLINGTON (ANP) - Ivan Bartón uit El Salvador is aangesteld als scheidsrechter voor de halve finale van het WK voetbal tussen Frankrijk en Spanje, komende dinsdag in Dallas Stadium. Bartón was op dit WK de eerste arbiter die een speler een rode kaart gaf omdat hij zijn mond bedekte bij het aanspreken van een tegenstander.
De 35-jarige Bartón floot al drie wedstrijden op het WK van 2026, waaronder de achtste finale tussen Zwitserland en Colombia. Ook leidde hij de groepsduels Japan-Zweden en Turkije-Paraguay.
In die laatste wedstrijd gaf Bartón na ingrijpen van de VAR de rode kaart aan de Paraguayaan Miguel Almirón, die zijn mond bedekte toen hij de Turk Mert Müldür aansprak en hem mogelijk beledigde.
De scheidsrechter paste daarmee de nieuwe spelregel toe, die werd ingevoerd na een incident in de Champions League. Benfica-speler Gianluca Prestianni bedekte zijn mond toen hij Vinícius Júnior van Real Madrid toesprak. De UEFA beoordeelde het incident als racisme en legde Prestianni een schorsing op.
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