Extra en langere treinen NS en Arriva rond Nijmeegse Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - In aanloop naar en tijdens de Nijmeegse Vierdaagse zetten NS en Arriva dag en nacht extra en langere treinen in. Het wandelfestijn, waar zo'n 1,5 miljoen wandelaars en feestvierders op afkomen, vindt dit jaar plaats van 21 juli tot en met vrijdag 24 juli.

Van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli rijden vanaf diverse plekken extra vroege treinen om de wandelaars op tijd te kunnen afleveren bij de start, laat de NS weten.

Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli rijdt de NS met extra nachttreinen op de trajecten Nijmegen-Arnhem-Zutphen-Zwolle, Nijmegen-Arnhem-Utrecht en Nijmegen-Den Bosch.

Tussen Arnhem en Doetinchem en tussen Elst en Tiel laat Arriva vanaf zaterdag 18 juli tot en met 24 juli alle dagen en nachten treinen rijden. De NS-treinen sluiten aan op deze dienstregeling. Ook de Maaslijn tussen Nijmegen en Venray rijdt van 20 tot en met 23 juli de hele nacht.