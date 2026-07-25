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Arensman gehavend na laatste bergetappe Tour naar Alpe d'Huez

Sport
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 18:13
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ALPE D'HUEZ (ANP) - Wielrenner Thymen Arensman is zaterdag gehavend aangekomen in Alpe d'Huez na de koninginnenrit van de Tour de France. De Nederlander van Netcompany-Ineos ging gedurende de etappe in de aanval, maar kwam in de afdaling van de Col du Galibier ten val.
Arensman zei aan de eindstreep in Alpe d'Huez tegen zijn verzorgers last te hebben van zijn rechterschouder. Hij wilde de pers niet te woord staan. Op zijn rechterarm en -hand had hij zichtbare verwondingen.
De klimspecialist won vorige Tour nog twee bergetappes, maar wist deze editie niet te winnen ondanks meerdere aanvallen in bergetappes. In de koninginnenrit naar Alpe d'Huez eindigde hij zaterdag als 23e, nadat hij een dag eerder 12e was geworden. Op het moment van zijn val had hij net enkele van zijn medevluchters moeten laten gaan. Een van hen, Richard Carapaz, won de etappe uiteindelijk.
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