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Wielrenner Carapaz heeft 'Tour om van te dromen'

Sport
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 18:12
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ALPE D'HUEZ (ANP) - Wielrenner Richard Carapaz sprak na afloop van de door hem gewonnen koninginnenrit in de Ronde van Frankrijk van "een Tour om van te dromen". De 33-jarige Ecuadoraan van EF Education-EasyPost boekte op Alpe d'Huez zijn tweede ritwinst van deze Tour en verzekerde zich zaterdag van de eindzege in het bergklassement.
"Ik heb toch een momentje nodig om dit te kunnen geloven", zei Carapaz bij de Belgische sportzender Sporza. "Het was heel, heel, heel zwaar. In het begin van de etappe ging ik voor mijn bollentrui. Na de eerste cols was ik daar zeker van en daarna wilde ik voor de rit gaan."
Carapaz passeerde op de slotklim de Amerikaan Sepp Kuss, die twee keer een bocht had gemist. De Ecuadoraan hield vervolgens zijn voorsprong vast. "Ik heb zo afgezien op Alpe d'Huez, maar dit is een Tour om van te dromen. Ik win twee ritten en de bergtrui. Met een klassement ben ik nooit bezig geweest", aldus Carapaz.
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