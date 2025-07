Arensman soleert naar zege in zware bergrit Tour de France

LUCHON-SUPERBAGNÈRES (ANP) - Thymen Arensman heeft zijn belangrijkste overwinning tot nu toe geboekt. De Nederlandse renner van Ineos Grenadiers won de veertiende etappe van de Tour de France, een zware bergrit naar skioord Luchon-Superbagnères. Arensman reed meer dan 30 kilometer alleen voorop.

Achter hem sprintte geletruidrager Tadej Pogacar naar de tweede plaats, voor de Deen Jonas Vingegaard.

De 25-jarige Arensman won drie jaar geleden al een zware bergrit in de Vuelta. Dit jaar zegevierde de uit Beesd afkomstige renner in een rit in de Ronde van de Alpen, eveneens na een lange solo. Sinds 2023 rijdt hij voor de Britse ploeg Ineos, daarvoor kwam hij uit voor DSM.