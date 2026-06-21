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Argentijn Cerúndolo wint tennistoernooi Queen's

Sport
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 17:57
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LONDEN (ANP) - De Argentijn Francisco Cerúndolo heeft voor het eerst het tennistoernooi van Queen's gewonnen. De nummer 27 van de wereld versloeg de Amerikaan Tommy Paul in de finale op het Londense gras en boekte zo de belangrijkste zege van zijn loopbaan: 6-7 (4) 6-4 6-3. Paul, die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp uitschakelde, won het toernooi twee jaar geleden al eens.
Frances Tiafoe pakte zondagmiddag in het Duitse Halle de belangrijkste titel van zijn loopbaan. De 28-jarige Amerikaan won het grastoernooi door landgenoot Taylor Fritz te verslaan in de finale: 6-4 6-4. Het was de vierde titel voor de nummer 26 van de wereld en zijn eerste in drie jaar. Fritz had in de halve finales de als eerste geplaatste Alexander Zverev uitgeschakeld.
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