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Schilder wint met ontstoken vinger kogelstoten op FBK Games

Sport
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 17:48
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HENGELO (ANP) - Jessica Schilder koos haar zesde en laatste poging uit bij de FBK Games in Hengelo om over de 20 meter te stoten. De wereldkampioene noteerde een afstand van 20,03 en daarmee won ze de wedstrijd op Nederlandse bodem.
Het stoten voor eigen publiek ging niet helemaal naar wens, want Schilder had last van een ontstoken vinger. Ze nam pas na haar laatste stoot afstand van de concurrentie, van wie landgenote Jorinde van Klinken de beste was. De winnares van het zilver bij het discuswerpen op de WK atletiek vorig jaar in Tokio eindigde met een afstand van 19,34 als tweede.
Schilder veroverde vorig jaar de wereldtitel kogelstoten. Die prestatie leverde haar de verkiezing tot Sportvrouw van het Jaar op. De Volendamse heeft dit outdoorseizoen tot nog toe alle wedstrijden over de 20 meter gestoten, met als uitschieter de 21,09 bij de Diamond League in Shanghai. Zo ver was in de afgelopen veertien jaar wereldwijd niet gestoten.
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