Assefa wint marathon Berlijn, maar mist wereldrecord na kramp

BERLIJN (ANP) - Tigst Assefa heeft voor de derde keer de marathon van Berlijn gewonnen. De 29-jarige Ethiopische leek lang op weg naar een nieuw wereldrecord, maar kreeg in de laatste kilometers te maken met fysiek ongemak en kwam strompelend over de finish. Ze noteerde 2.11.04 en bleef ruim een minuut boven het wereldrecord van 2.09.56, dat de Keniaanse Ruth Chepngetich in 2024 in Chicago liep.

Chepngetich zit momenteel een dopingschorsing uit van drie jaar. Haar resultaten vanaf maart 2025 zijn ongeldig verklaard, waardoor haar wereldrecord nog steeds staat.

Bij de mannen was Guye Adola (35), eveneens uit Ethiopië, voor de tweede keer de beste in Berlijn. Hij finishte in een nieuwe persoonlijke toptijd van 2.02.50, voor zijn landgenoot Gemechu Dida Diriba (2.03.19). Gabriel Geay uit Tanzania werd derde in 2.03.59. Winnaar Adola schreef eerder dit jaar de marathon van Rotterdam op zijn naam in een tijd van 2.03.54.

Blessure Sawe

De Keniaanse wereldrecordhouder en winnaar van vorig jaar, Sabastian Sawe, ontbrak in de Duitse hoofdstad. Hij kampt met een blessure. De 31-jarige Keniaan dook afgelopen april tijdens de marathon van Londen nog als eerste officieel onder de magische grens van 2 uur (1.59.30).

Tom Hendrikse eindigde op de 35e plaats. Hij kwam met een tijd van 2.13.20 niet in de buurt van zijn persoonlijk record (2.11.07).