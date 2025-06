Atleet Phijffers wint 400 meter op FBK Games

HENGELO (ANP) - Jonas Phijffers heeft bij de FBK Games in Hengelo de 400 meter gewonnen. De 21-jarige atleet was de snelste in een persoonlijk record van 44,93. De Braziliaan Matheus Lima werd tweede in 45,21 en de Duitser Jean Paul Bredau derde in 45,78.

Eugene Omalla werd vierde in 46,00 en Liemarvin Bonevacia zesde in 46,60.

Phijffers, die in mei deel uitmaakte van het estafetteteam op de 4x400 meter dat een ticket voor de WK in Tokio veiligstelde, bleef net boven de WK-limiet op de 400 meter.