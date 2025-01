Veldrijdster Pieterse soleert naar tweede nationale titel

OISTERWIJK (ANP) - Veldrijdster Puck Pieterse heeft haar favorietenrol op het Nederlands kampioenschap waargemaakt. De 22-jarige renster van Fenix-Deceuninck veroverde na een knappe solo de tweede nationale titel uit haar carrière.

Ceylin del Carmen Alvarado eindigde op grote afstand als tweede. Denise Betsema legde beslag op de derde plaats. Marianne Vos belandde net naast het podium, nadat ze in de laatste ronde Betsema had moeten laten gaan. Wereldkampioene Fem van Empel en titelverdedigster Lucinda Brand ontbraken in Oisterwijk.

Pieterse werd eerder in 2023 Nederlands kampioene. Ze won anderhalve week geleden in het Belgische Koksijde haar eerste veldrit van het seizoen. In haar voorgaande vijf wedstrijden was ze vier keer als derde geëindigd en één keer als vijfde.