Atlete Bol slaat afsluitende estafette over op EK landen

MADRID (ANP) - Femke Bol zal zondag niet uitkomen op de 4x400 meter gemengde estafette, het afsluitende nummer op het EK atletiek voor landenteams in Madrid. De Atletiekunie bevestigt een bericht hierover in De Telegraaf. Bol is olympisch kampioene op het onderdeel.

De Nederlandse topatlete wil waken voor overbelasting en gaat zich in alle rust voorbereiden op de komende wedstrijden in de Diamond League (Monaco en Londen), waar ze terugkeert op haar favoriete onderdeel: de 400 meter horden. Een woordvoerster van de Atletiekunie laat weten dat vooraf al niet gepland was dat Bol de estafette zou lopen.

Nederland leidt het kampioenschap in de hoogste divisie, mede dankzij de overwinning van Bol vrijdag op de 400 meter vlak. Ze liep een tijd van 49,48 seconden en is daarmee de snelste Europese atlete van dit jaar op het nummer. Het toernooi in Madrid, waar de beste zestien landen elkaar treffen, duurt tot en met zondag.